KAFASINA GÖRE TAKILIYOR
Hollandalı yıldız, istediği zaman Samandıra’ya geliyor, istediği zaman gidiyor. Kimseyle de konuşmuyor. Sakatlıktan ne zaman kurtulup, sahalara döneceği ise belirsizliğini koruyor
YERİNE ELJİF ELMAS
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, Ocak ayında Robin van Persie'yi kadrodan çıkarıp, yerine Eljif Elmas'ı dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
(Sabah)
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 06:47
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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