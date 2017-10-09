 KAFASINA GÖRE TAKILIYOR – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    KAFASINA GÖRE TAKILIYOR

    KAFASINA GÖRE TAKILIYOR

    Hollandalı yıldız, istediği zaman Samandıra’ya geliyor, istediği zaman gidiyor. Kimseyle de konuşmuyor. Sakatlıktan ne zaman kurtulup, sahalara döneceği ise belirsizliğini koruyor

    Sakat olduğu iddialarına rağmen, Hollanda Milli Takımı'na giden, milli formayla Fransa ile oynanan maçta ikinci kez sakatlık geçiren Robin Van Persie, sadece 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı. Ancak aradan tam 39 gün geçti, Hollandalı yıldız henüz Samandıra'da sahaya düz koşu yapmak için bile çıkmadı. Tecrübeli futbolcudan artık teknik heyetin dahi umudunu kestiği ve takımdan ayrılacağı günü beklediği ifade edildi. Robin van Persie'nin istediği zaman Samandıra'ya geldiği, kimseyle konuşmadan tesislerden ayrıldığı öğrenildi. Takıma ne zaman geri döneceğine dair hiçbir bilgi yok.

    YERİNE ELJİF ELMAS
    Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, Ocak ayında Robin van Persie'yi kadrodan çıkarıp, yerine Eljif Elmas'ı dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    (Sabah)
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 06:47
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