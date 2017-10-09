 Isla baba oluyor – Fotomaç – 09 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Isla baba oluyor

    Isla baba oluyor
    F.Bahçe'nin tecrübeli sağ beki Mauricio İsla kız babası olacağını duyurdu. Hayat arkadaşı Gala Cardiola'nın kız bebek beklediğini İnstagram'dan açıkladığı fotoğrafı paylaşan İsla "Çok mutluyum. Aileme bir prenses geliyor. Kızıma karşı büyük bir sorumluluğum olacak. Ona yol göstermem, korumam, çok sevmem ve hayat için eğitmem gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar da tecrübeli sağ beklerini tebrik etti.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Isla baba oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.