Isla baba oluyor

F.Bahçe'nin tecrübeli sağ beki Mauricio İsla kız babası olacağını duyurdu. Hayat arkadaşı Gala Cardiola'nın kız bebek beklediğini İnstagram'dan açıkladığı fotoğrafı paylaşan İsla "Çok mutluyum. Aileme bir prenses geliyor. Kızıma karşı büyük bir sorumluluğum olacak. Ona yol göstermem, korumam, çok sevmem ve hayat için eğitmem gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarlar da tecrübeli sağ beklerini tebrik etti.