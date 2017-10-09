 İlk gol önemli – Fotomaç – 09 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İlk gol önemli

    İlk gol önemli

    Roberto henüz gol atamamasının üzerinde baskı oluşturduğunu kabul etti. İspanyol forvet “Kendimi tanıyorum. 1 tane atayım, gerisi gelir” dedi

    Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Roberto Soldado müsait fırsatlar da yakalamasına rağmen henüz rakip ağları sarsamadı. Bu durumun üzerinde bir baskı oluşturduğunu kabul eden İspanyol golcü, teknik direktör Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirdi. 32 yaşındaki hücum oyuncusunun "Şu ana kadar gol atamadım. Bunun baskısını yaşıyorum. Ancak kendimi tanıyorum. İlk gol önemli. O golü attıktan sonra açılırım, gerisi gelir" dediği öğrenildi. Aykut Kocaman'ın da 'ya "Kaliteli herkes biliyor. Sana güveniyorum. Şanssızlığını kıracaksın" dediği kaydedildi.

    U-21 maçında da atamadı
    Roberto Soldado     resmi maçların haricinde antrenmanda da sıkıntı yaşıyor. İspanyol forvet, 21 Yaş Altı Takımıyla oynanan mücadelede de fileleri sarsmayı başaramamıştı. Soldado bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giydi. Toplam 239 dakika oynadı. Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçta 57 dakika şans buldu. Ancak şu ana kadar gol atmayı başaramadı.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk gol önemli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.