İlk gol önemli
Roberto Soldado henüz gol atamamasının üzerinde baskı oluşturduğunu kabul etti. İspanyol forvet “Kendimi tanıyorum. 1 tane atayım, gerisi gelir” dedi
U-21 maçında da atamadı
Roberto Soldado resmi maçların haricinde antrenmanda da sıkıntı yaşıyor. İspanyol forvet, 21 Yaş Altı Takımıyla oynanan mücadelede de fileleri sarsmayı başaramamıştı. Soldado bu sezon Süper Lig'de 5 maçta forma giydi. Toplam 239 dakika oynadı. Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçta 57 dakika şans buldu. Ancak şu ana kadar gol atmayı başaramadı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:23
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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