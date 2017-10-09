 HAVAYA GİREN KAYBEDER – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    HAVAYA GİREN KAYBEDER

    HAVAYA GİREN KAYBEDER

    : Ligde her maç zor. Rakipler havaya girmesin. Kimin şampiyon olacağını kestiremezsiniz. Biz de kimseden geride değiliz...

    , şampiyonlukta iddialı konuma gelebilmek için art arda maçlar kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Malatyaspor ve Galatasaray'ı mutlaka yenmeleri gerektiğini vurgulayan sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu, "Sonrasında da seriyi sürdürmeliyiz. Puan kayıplarını başka türlü telafi edemeyiz. Sık sık aramızda bunu konuşuyoruz" diye konuştu.

    Ekici, ligin bitmesine daha 27 hafta olduğunu, 8 puanın kapanmayacak bir fark olmadığını belirterek, "Rakiplerimiz erken havaya girmesin. Her maç zor, her takım güçlü ve savaşmadan puan alamıyorsunuz. Kimin şampiyon olacağını kestiremezsiniz. Biz de kimseden geri değiliz, şampiyonluk şansımız hâlâ güçlü. Moralimizi bozmuyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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