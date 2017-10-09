HAVAYA GİREN KAYBEDER
Mehmet Ekici: Ligde her maç zor. Rakipler havaya girmesin. Kimin şampiyon olacağını kestiremezsiniz. Biz de kimseden geride değiliz...
Ekici, ligin bitmesine daha 27 hafta olduğunu, 8 puanın kapanmayacak bir fark olmadığını belirterek, "Rakiplerimiz erken havaya girmesin. Her maç zor, her takım güçlü ve savaşmadan puan alamıyorsunuz. Kimin şampiyon olacağını kestiremezsiniz. Biz de kimseden geri değiliz, şampiyonluk şansımız hâlâ güçlü. Moralimizi bozmuyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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