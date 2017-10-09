"GABİGOL'Ü İYİ Kİ ALAMADIK"
Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda transfer etmek istediği ve bu sezon başında da kadrosuna katmayı düşündüğü Gabigol, Inter'den sonra Benfica'da da kadroya giremiyor.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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