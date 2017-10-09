"GABİGOL'Ü İYİ Kİ ALAMADIK"

Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda transfer etmek istediği ve bu sezon başında da kadrosuna katmayı düşündüğü Gabigol, Inter'den sonra Benfica'da da kadroya giremiyor.

Brezilyalı yıldız için gösterilen tepkiler iki ülkede de benzer. Genç oyuncunun kiralık gittiği Benfica'da yeterince çalışmadığı ve taktik disipline uymadığı yorumları yapılıyor. Sarı-lacivertliler, "İyi ki onu alamamışız" yorumları yapıyor.