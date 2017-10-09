 "GABİGOL'Ü İYİ Kİ ALAMADIK" – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    "'Ü İYİ Kİ ALAMADIK"

    "GABİGOL'Ü İYİ Kİ ALAMADIK"

    Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda transfer etmek istediği ve bu sezon başında da kadrosuna katmayı düşündüğü , Inter'den sonra Benfica'da da kadroya giremiyor.

    Brezilyalı yıldız için gösterilen tepkiler iki ülkede de benzer. Genç oyuncunun kiralık gittiği Benfica'da yeterince çalışmadığı ve taktik disipline uymadığı yorumları yapılıyor. Sarı-lacivertliler, "İyi ki onu alamamışız" yorumları yapıyor.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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