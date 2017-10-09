FENER'E SÜPER BREZİLYALI: BERNARD
Kanarya kanatları güçlendirmek için düğmeye bastı. Hedefteki ilk isim Shakhtar Donestk’in ‘süper bücürü’ Bernard oldu. 25 yaşındaki yıldızı, bir zamanlar Fatih Terim Galatasaray’a, Ersun Yanal ise Fenerbahçe’ye transfer etmek istemişti
Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen, sağ kanat ve forvet arkası da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, tekniği, çabukluğu ve futbol zekasıyla ön plana çıkıyor. Valbuena ile çok iyi uyum sağlayacağı düşünülen Brezilyalı yıldızı, geçmişte Fatih Terim ve Ersun Yanal da istemişti. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bernard'ın tranferinin devre arasında uygun bir rakama gerçekleşmesi bekleniyor.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:35
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
FENER'E SÜPER BREZİLYALI: BERNARD haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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