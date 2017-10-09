 FENER'E SÜPER BREZİLYALI: BERNARD – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    FENER'E SÜPER BREZİLYALI:

    FENER'E SÜPER BREZİLYALI: <a href="/index/bernard?id=9e8bbb86-57b9-4a23-8d07-e374a290c5ba" class="" rel="tag">BERNARD</a>

    Kanarya kanatları güçlendirmek için düğmeye bastı. Hedefteki ilk isim Shakhtar Donestk’in ‘süper bücürü’ oldu. 25 yaşındaki yıldızı, bir zamanlar Fatih Terim Galatasaray’a, Ersun Yanal ise Fenerbahçe’ye transfer etmek istemişti

    Lider Galatasaray'ın sekiz puan gerisinde kalan Fenerbahçe, devre arasında sorunlu bölgelere önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre teknik direktör Aykut Kocaman her iki kanatta da oynayabilecek ve özellikle kapalı savunmalara karşı etkili olabilecek bir transferi öncelikli olarak istedi. Bu talep üzerine, gündeme gelen ilk isim Shakhtar Donetsk'li Bernard oldu.

    Asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen, sağ kanat ve forvet arkası da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, tekniği, çabukluğu ve futbol zekasıyla ön plana çıkıyor. Valbuena ile çok iyi uyum sağlayacağı düşünülen Brezilyalı yıldızı, geçmişte Fatih Terim ve Ersun Yanal da istemişti. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bernard'ın tranferinin devre arasında uygun bir rakama gerçekleşmesi bekleniyor.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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