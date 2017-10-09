FENERBAHÇE'DE BEKLENEN HAMLE
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri teknik direktör Aykut Kocaman tarafından asıl bölgesi dışında, sağ kanatta görevlendirilen Giuliano için beklenen hamle geldi.
Yıldızının parladığı Zenit'te 10 numara pozisyonunda oynayan fakat Fenerbahçe'de sağ kanatta görevlendirildiği için performansı istenilen seviyede olmayan Brezilyalı oyuncu, U21 takımıyla yapılan hazırlık maçında 10 numara pozisyonunda oynadı. Aykut Kocaman'ın kendi bölgesinde oynattığı 27 yaşındaki oyuncunun bu bölgede daha etkili olduğu ve sezonun geri kalanı için umut verdiği belirtildi.
DIRAR KANATA GEÇİYOR
Giuliano'nun forvet arkasına geçmesinin ardından ise sağ kanatta görev alacak isim de belli oldu. Sakatlığı sona eren Dirar, önümüzdeki haftalarda bu bölgede görev yapacak.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:53
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KAFASINA GÖRE TAKILIYOR
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Yatan hollandalı tatile devam ediyor , yıllık 5 milyon euro al , hiç oynama , takıma sıfır katkı sağla yan gel yat , sefa sür , ne güzel ya
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"ÇOK İYİ TEKLİFLER ALIYORUZ"
Toplam 7
Yorum
KaradenizSamsun Yıllar sonra taraftarı heycanlandırcak gencler yakalandı yetenekli Trabzonlu gencler Burak birlikte eksik giderilerek şampiyon olabiliriz
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FENER'E SÜPER BREZİLYALI: BERNARD
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Eldeki futbolcularla bir başarı olamayacaksa bu futbolcuları kim niye transfer etti , hesap versin , yazık değil mi o kadar paraya.
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