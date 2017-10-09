FENERBAHÇE'DE BEKLENEN HAMLE

Yıldızının parladığı Zenit'te 10 numara pozisyonunda oynayan fakat Fenerbahçe'de sağ kanatta görevlendirildiği için performansı istenilen seviyede olmayan Brezilyalı oyuncu, U21 takımıyla yapılan hazırlık maçında 10 numara pozisyonunda oynadı. Aykut Kocaman'ın kendi bölgesinde oynattığı 27 yaşındaki oyuncunun bu bölgede daha etkili olduğu ve sezonun geri kalanı için umut verdiği belirtildi.

DIRAR KANATA GEÇİYOR

Giuliano'nun forvet arkasına geçmesinin ardından ise sağ kanatta görev alacak isim de belli oldu. Sakatlığı sona eren Dirar, önümüzdeki haftalarda bu bölgede görev yapacak.



