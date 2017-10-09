F.BAHÇE'NİN YILDIZI BUNALIMA GİRDİ!

Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve alınan sonuçlarla taraftarların beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe'de olumsuz tablo futbolculara da yansıdı.

Sarı lacivertli ekibin yüksek beklentilerle renklerine bağladığı Roberto Soldado takıma geldiği günden bu yana gol atamayınca moral bakımından zor günler geçirmeye başladı.







Motivasyonu oldukça olumsuz etkilenen Soldado'nun Can Bartu Tesisleri'nde altyapı karmasıyla oynanan ve as takımın 5-0 kazandığı maçta da moralman tutuk bir görüntü çizmesi sıkıntıyı açıkça gösterdi.

Giuliano (2), Aatif (2) ve Fernandao'nun fileleri havalandırdığı mücadelede basit pozisyonlardan bile faydalanamayan Soldado'nun bu durumu başta Aykut Kocaman olmak üzere teknik heyetin keyfini kaçırdı.

Bunun üzerine harekete geçen Kocaman, İspanyol oyuncuyla bir görüşme yaptı. Soldado'nun moralini yükseltmeye çalışan Kocaman'ın İspanyol yıldızı tekrar kazanabilmek için Evkur Yeni Malatyaspor'la Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.



