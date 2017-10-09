F.BAHÇE'NİN YILDIZI BUNALIMA GİRDİ!
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği fakat bekleneni veremeyen yıldızı Roberto Soldado sıkıntılı günler geçiriyor...
Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve alınan sonuçlarla taraftarların beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe'de olumsuz tablo futbolculara da yansıdı.
Sarı lacivertli ekibin yüksek beklentilerle renklerine bağladığı Roberto Soldado takıma geldiği günden bu yana gol atamayınca moral bakımından zor günler geçirmeye başladı.
Motivasyonu oldukça olumsuz etkilenen Soldado'nun Can Bartu Tesisleri'nde altyapı karmasıyla oynanan ve as takımın 5-0 kazandığı maçta da moralman tutuk bir görüntü çizmesi sıkıntıyı açıkça gösterdi.
Giuliano (2), Aatif (2) ve Fernandao'nun fileleri havalandırdığı mücadelede basit pozisyonlardan bile faydalanamayan Soldado'nun bu durumu başta Aykut Kocaman olmak üzere teknik heyetin keyfini kaçırdı.
Bunun üzerine harekete geçen Kocaman, İspanyol oyuncuyla bir görüşme yaptı. Soldado'nun moralini yükseltmeye çalışan Kocaman'ın İspanyol yıldızı tekrar kazanabilmek için Evkur Yeni Malatyaspor'la Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:14
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 9
Yorum
Ufukhan Hacısalihoğlu Demirören göreve geldiği ilk günden bu güne kadar en doğru verdiği karar Lucescuyu göreve getirmek oldu, sakın bu kararından vaz geçmesin.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 3
Yorum
özgür eger içinde fb sevgısı yoksa bjk yi tercih eder 3-4 yıl önce fb bjk ye bunları yapıyordu şimdi devran döndü bjk fb nin oyuncularını alıyor
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Daha yol var
Toplam 2
Yorum
Selim kim nasıl 15 puan fark açıyor? Önümüzde GS maçı var zaten. Yen farkı kapat, futbolu oturt, fiziği oturt devam et. Devre arasında 11 puan farktan gelip şampiyon olduk biz ama sübyanlar hatırlamaz.
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