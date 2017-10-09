DAUM'DAN KOCAMAN'A AĞIR SÖZLER
Fenerbahçe'yi değerlendiren Christoph Daum, Aykut Kocaman ve Alex hakkında gündem oluşturacak sözler söyledi.
"TAKIMIN BİR LİDERİ YOK"
Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Alman teknik direktör Daum, "Fenerbahçe'nin lideri yok. Her zaman Aziz Yıldırım lider olamaz. Sahada kabul gören lider lazım. Alex, Ümit Özat gibi." dedi.
AYKUT KOCAMAN'I KÜÇÜK DÜŞÜRECEK SÖZLER
Sözlerine Aykut Kocaman'ı eleştirerek devam eden Daum, "Fenerbahçe'ye saha içinde ve dışında liderler gerekiyor. Aykut Kocaman yerine saygın bir teknik direktör gerekiyor. Mesela Alex gibi." ifadelerini kullandı.
"İYİ OYUNCU DEMEK İYİ TAKIM DEMEK DEĞİLDİR"
Alman futbol adamı Christoph Daum, "Her zaman en iyi oyuncular Fenerbahçe'dedir ama en iyi oyunculara sahip olmak en iyi takıma sahip olmak demek değildir." diyerek sözlerini noktaladı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:01
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KAFASINA GÖRE TAKILIYOR
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Yatan hollandalı tatile devam ediyor , yıllık 5 milyon euro al , hiç oynama , takıma sıfır katkı sağla yan gel yat , sefa sür , ne güzel ya
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"ÇOK İYİ TEKLİFLER ALIYORUZ"
Toplam 7
Yorum
KaradenizSamsun Yıllar sonra taraftarı heycanlandırcak gencler yakalandı yetenekli Trabzonlu gencler Burak birlikte eksik giderilerek şampiyon olabiliriz
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FENER'E SÜPER BREZİLYALI: BERNARD
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Eldeki futbolcularla bir başarı olamayacaksa bu futbolcuları kim niye transfer etti , hesap versin , yazık değil mi o kadar paraya.
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