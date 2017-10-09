DAUM'DAN KOCAMAN'A AĞIR SÖZLER

Fenerbahçe'yi değerlendiren Christoph Daum, Aykut Kocaman ve Alex hakkında gündem oluşturacak sözler söyledi.

Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Daum, sarı lacivertli takımın başına daha saygın bir teknik direktörün geçmesi gerektiğini söyledi.



"TAKIMIN BİR LİDERİ YOK"

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Alman teknik direktör Daum, "Fenerbahçe'nin lideri yok. Her zaman Aziz Yıldırım lider olamaz. Sahada kabul gören lider lazım. Alex, Ümit Özat gibi." dedi.



AYKUT KOCAMAN'I KÜÇÜK DÜŞÜRECEK SÖZLER

Sözlerine Aykut Kocaman'ı eleştirerek devam eden Daum, "Fenerbahçe'ye saha içinde ve dışında liderler gerekiyor. Aykut Kocaman yerine saygın bir teknik direktör gerekiyor. Mesela Alex gibi." ifadelerini kullandı.



"İYİ OYUNCU DEMEK İYİ TAKIM DEMEK DEĞİLDİR"

Alman futbol adamı Christoph Daum, "Her zaman en iyi oyuncular Fenerbahçe'dedir ama en iyi oyunculara sahip olmak en iyi takıma sahip olmak demek değildir." diyerek sözlerini noktaladı.