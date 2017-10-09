Daha yol var
Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle ideal tertibini bir türlü oturtamayan sarı-lacivertli hoca, bu sıkıntının yanı sıra fizik kapasite olarak da istenen seviyeye gelememenin zorluklarını yaşadıklarını düşünüyor. Aykut Kocaman, güç arttırıcı idman programlarını devreye soktu
Takımın fizik güç anlamında arzulanan seviyeye gelememesi de Kocaman'ın planlarını sekteye uğratıyor. Bu durum saha hakimiyetinin 90 dakika kurulamaması sonucunu doğururken, özellikle oyunun son bölümlerindeki düşüşler çok can yakıyor.
Sarı-lacivertli hoca, ekstra idman programlarıyla takımın fiziki kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Milli ara güç olarak geride olan bazı oyuncular için iyi bir fırsattı. Soldado, Fernandao ve Mehmet Ekici gibi isimler ekstra yüklemelerle açık kapattılar. Ancak sorunlar bunlarla da bitmiyor. Mental düşüşler, özellikle gol yenince yaşanan güven kaybı ve panik hali bir duvar gibi her an Aykut hocanın önüne çıkıyor.
Tecrübeli teknik adam, tüm bunları aşmak için kurmaylarıyla gece gündüz çalışıyor. Bu geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan şey ise kötü de oynansa maç kazanmak. Bu yüzden Malatyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarına çok büyük önem veriliyor. Bu iki maçtan kazanılacak 6 puan Fenerbahçe'ye ihtiyacı duyduğu zamanı da fazlasıyla kazandıracak.
EKSİKLERİMİZİ KAPATACAĞIZ
Aykut Kocaman her şeye rağmen enseyi karartmıyor; her fırsatta öğrencilerine, "Biz iyi bir takımız. Çok çalışacağız, eksiklerimizi gidereceğiz ve şampiyon olacağız. Ama biraz daha yolumuz var; bunu hep birlikte aşacağız" mesajı veriyor.
Biraz zaman gerek
Aykut Kocaman'ın takımları için "Antrenör takımı" denir. Bu Konyaspor'dayken de böyleydi. Ancak Fenerbahçe bu seviyeye gelemedi. Sarılacivertliler, Kocaman'ın oyun felsefesini henüz sahaya yansıtamıyor. Sorunlar yumağı devralan Kocaman, zamana ihtiyaç duyduklarını söylüyor.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:17
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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