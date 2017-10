Daha yol var

Fenerbahçegeride kalan 7 haftada inişli-çıkışlı bir grafik sergiledi. Teknik heyetin bu süreçteki en büyük sıkıntısı bir türlü ideal tertibi oturtamamak oldu.'ın da sık sık dile getirdiği gibi; sakatlıklar, cezalar ve ani form düşüşleri nedeniyle kemikleşmiş bir onbir kurulamadı.fizik güç anlamında arzulanan seviyeye gelememesi de Kocaman'ın planlarını sekteye uğratıyor. Bu durumözellikle oyunun son bölümlerindeki düşüşler çok can yakıyor.hoca, ekstra idman programlarıyla takımın fiziki kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Milli ara güç olarak geride olan bazı oyuncular için iyi bir fırsattı.vegibi isimler ekstra yüklemelerle açık kapattılar. Ancak sorunlar bunlarla da bitmiyor. Mental düşüşler, özellikleve panik hali bir duvar gibi her an Aykut hocanın önüne çıkıyor.teknik adam, tüm bunları aşmak için kurmaylarıyla gece gündüz çalışıyor. Bu geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan şey ise kötü de oynansa maç kazanmak. Bu yüzdenvekarşılaşmalarına çok büyük önem veriliyor. Bu iki maçtan kazanılacak 6 puan Fenerbahçe'ye ihtiyacı duyduğu zamanı da fazlasıyla kazandıracak.her şeye rağmen enseyi karartmıyor; her fırsatta öğrencilerine, "Biz iyi bir takımız. Çok çalışacağız,Ama biraz daha yolumuz var; bunu hep birlikte aşacağız" mesajı veriyor. Aykut Kocaman 'ın takımları için "Antrenör takımı" denir. Bu Konyaspor'dayken de böyleydi. Ancak Fenerbahçe bu seviyeye gelemedi. Sarılacivertliler, Kocaman'ın oyun felsefesini henüz sahaya yansıtamıyor. Sorunlar yumağı devralan Kocaman, zamana ihtiyaç duyduklarını söylüyor.