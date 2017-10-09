 Artık korkmuyorum – Fotomaç – 09 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Artık korkmuyorum

    Artık korkmuyorum

    , “Yeniden sakatlanırım diye idmanlarda ikili mücadelelere girmekten çekiniyordum. O korkumu tamamen yendim” diye konuştu

    Milli ara Fenerbahçe'de en çok da Fernandao'ya yaradı. Sakatlığı tamamen geçen Brezilyalı golcü, verilen arada fiziksel anlamda da ilerleme kaydetti. , süre almaya hazır olduğunu belirtirken, "İdmanlarda yeniden sakatlanma korkusu ile ikili mücadelelere girmekten çekiniyordum. Şu anda böyle bir korkum yok, sakatlığı tamamen yendim" dedi. 30 yaşındaki forvet oyuncusu, Aykut Kocaman'ın kendisiyle sık sık konuştuğunu, onun da desteğiyle zorlu süreci atlattığını sözlerine ekledi.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Artık korkmuyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.