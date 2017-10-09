 Alper Potuk Londra’da – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Londra’da

    Alper Potuk Londra’da
    Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu , milli maçlar için verilen arada sevgilisi Tuvana Türkay ile Londra'da kısa bir tatil yaptı. Alper, Londra sokaklarında tur atarken bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Londra'da Alper Potuk'u gören sarı-lacivertli taraftarlar da ondan imza aldı.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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