 8-0'ı Advocaat çağırdı! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    8-0'ı çağırdı!

    8-0'ı Advocaat çağırdı!

    F.Bahçe'den sonra Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Dick , Belarus'u 3-1 yendikleri mücadele sonrası yaptığı açıklamalarla şaşırttı!

    Grubunda 3. sırada bulunan Hollanda, son maçta ikinci İsveç'i en az 7 farkla yenemezse Dünya Kupası şansını kaybedecek. Bir basın mensubu bu konuya değindi, 'a "8 atar mıyız?" diye sordu.

    YENERSE PLA Y-OFF HAKKI
    Advocaat'ın yanıtı, "Açıkçası İsveç karşısında 8-0 gerçekçi değil. Ama 6-0 kazanabiliriz. Belki bir gol daha atabilir ve 7-0 kazanırız. İmkansız değil" ifadelerini kullandı. Hollanda, yarın konuk edeceği İsveç'i 7 farkla yenerse play-off oynama hakkı elde edecek.

    NE 8'İ DEMİŞTİ, İSVEÇ 8 ATTI
    Advocaat, gruplarında İsveç'in Lüksemburg ile oynayacağı maç öncesi averaj durumlarının sorulması üzerine, "İsveç, Lüksemburg'a karşı 8-0 kazanacak değil ya. Ne aptal soru bu!" tepkisi vermişti. İsveç, maçı 8-0 kazandı!
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:53
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