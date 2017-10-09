8-0'ı Advocaat çağırdı!
F.Bahçe'den sonra Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Dick Advocaat, Belarus'u 3-1 yendikleri mücadele sonrası yaptığı açıklamalarla şaşırttı!
YENERSE PLA Y-OFF HAKKI
Advocaat'ın yanıtı, "Açıkçası İsveç karşısında 8-0 gerçekçi değil. Ama 6-0 kazanabiliriz. Belki bir gol daha atabilir ve 7-0 kazanırız. İmkansız değil" ifadelerini kullandı. Hollanda, yarın konuk edeceği İsveç'i 7 farkla yenerse play-off oynama hakkı elde edecek.
NE 8'İ DEMİŞTİ, İSVEÇ 8 ATTI
Advocaat, gruplarında İsveç'in Lüksemburg ile oynayacağı maç öncesi averaj durumlarının sorulması üzerine, "İsveç, Lüksemburg'a karşı 8-0 kazanacak değil ya. Ne aptal soru bu!" tepkisi vermişti. İsveç, maçı 8-0 kazandı!
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:53
-
U14’ler Kartal avladı
Toplam 2
Yorum
05 FENERBAHCE KARTAL VE ASLAN AVLAMAK BİZİM İŞİMİZ
-
KAFASINA GÖRE TAKILIYOR
Toplam 5
Yorum
fblii yönetim feneri resmen yakıyo şimdide soldado belirsizliği var.
-
KAFASINA GÖRE TAKILIYOR
Toplam 5
Yorum
fblii takımın parası çok şimdide soldado belirsizliği var sakat oyuncu al sonrada takımdan fayda bekle bu kafa devam ettiği sürece düzelmez.
8-0'ı Advocaat çağırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.