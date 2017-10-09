8-0 ZOR AMA 7-0 İMKANSIZ DEĞİL
F.Bahçe'den sonra Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Dick Advocaat, Belarus'u 3-1 yendikleri mücadele sonrası yaptığı açıklamalarla şaşırttı!
YENERSE PLA Y-OFF HAKKI
Advocaat'ın yanıtı, "Açıkçası İsveç karşısında 8-0 gerçekçi değil. Ama 6-0 kazanabiliriz. Belki bir gol daha atabilir ve 7-0 kazanırız. İmkansız değil" ifadelerini kullandı. Hollanda, yarın konuk edeceği İsveç'i 7 farkla yenerse play-off oynama hakkı elde edecek.
NE 8'İ DEMİŞTİ, İSVEÇ 8 ATTI
Advocaat, gruplarında İsveç'in Lüksemburg ile oynayacağı maç öncesi averaj durumlarının sorulması üzerine, "İsveç, Lüksemburg'a karşı 8-0 kazanacak değil ya. Ne aptal soru bu!" tepkisi vermişti. İsveç, maçı 8-0 kazandı!
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
8-0 ZOR AMA 7-0 İMKANSIZ DEĞİL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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