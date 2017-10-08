YARALAR SARILDI

Roberto Soldado fizik güç olarak istenen seviyeye geldi. Mehmet Ekici ilk 11 için artık hazır Fernandao da U21 maçında attığı golle forvetteki forma savaşında ‘Artık ben de varım’ dedi

Akhisar yenilgisiyle milli araya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de Samandıra'dan güzel haberler var... Dizindeki sorunlar nedeniyle yükleme yapamayan Roberto Soldado'nun arada yaptığı çalışmalarla tam kapasiteyle oynayacak düzeye geldiği bildirildi. Soldado ile birlikte Mehmet Ekici'nin de performansı her geçen gün artıyor. Milli aradan faydalanan tecrübeli oyuncu uyguladığı kuvvet çalışmaları sonrası daha güçlü dönmeyi planlıyor. Teknik heyeti sevindiren diğer oyuncu ise Fernandao oldu.



NABİL DİRAR'DAN MESAJ VAR

Brezilyalı forvet, genç takımla oynanan hazırlık maçında gol atarken, hazır bir görüntü sergiledi. FAS Milli Takımı kadrosunda yer alan ancak eleme maçlarında forma giymeyen Nabil Dirar'ın da büyük ölçüde hazır halde döneceği öğrenildi. Böylece, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı olan Alper Potuk ve Martin Skrtel dışında eksik kalmayacak. Tüm oyuncuların hazır hale gelmesi teknik heyetin kadro seçiminde elini güçlendirecek.



GİULİANO DA FORM TUTUYOR

7 milyon euro'ya transfer edilen ancak şu ana kadar beklentilerin altında kalan Giuliano da kendisini buluyor. Sambacı, genç takımla oynanan maçta attığı 2 golün yanı sıra, futboluyla ümit verdi.