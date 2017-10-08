YARALAR SARILDI
Roberto Soldado fizik güç olarak istenen seviyeye geldi. Mehmet Ekici ilk 11 için artık hazır Fernandao da U21 maçında attığı golle forvetteki forma savaşında ‘Artık ben de varım’ dedi
NABİL DİRAR'DAN MESAJ VAR
Brezilyalı forvet, genç takımla oynanan hazırlık maçında gol atarken, hazır bir görüntü sergiledi. FAS Milli Takımı kadrosunda yer alan ancak eleme maçlarında forma giymeyen Nabil Dirar'ın da büyük ölçüde hazır halde döneceği öğrenildi. Böylece, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı olan Alper Potuk ve Martin Skrtel dışında eksik kalmayacak. Tüm oyuncuların hazır hale gelmesi teknik heyetin kadro seçiminde elini güçlendirecek.
GİULİANO DA FORM TUTUYOR
7 milyon euro'ya transfer edilen ancak şu ana kadar beklentilerin altında kalan Giuliano da kendisini buluyor. Sambacı, genç takımla oynanan maçta attığı 2 golün yanı sıra, futboluyla ümit verdi.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:18
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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