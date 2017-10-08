 VOLKAN'DAN FORMA TALEBİ – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    VOLKAN'DAN FORMA TALEBİ

    VOLKAN'DAN FORMA TALEBİ

    Tecrübeli kalecinin, “Hocam ne zaman kaleye geçeceğim? Zamanı gelmedi mi artık?” diye sorduğu Kocaman’dan ‘yeşil ışık’ aldığı öğrenildi

    Fenerbahçe'de kaptan , Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi formasını geri istedi. Bu sezona kötü başlayan ve yediği hatalı gollerle tepki çeken tecrübeli file bekçisi, Kadıköy'de 3-2 kaybedilen Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından teknik direktör tarafından yedeğe çekilmişti. Ligde oynadıkları son 3 maçta kulübede oturan Volkan Demirel, milli maçlar arasında hocası ile özel bir görüşme yaparak görev istedi.

    Son karar antrenmanlara göre
    35 yaşındaki kaptanın, Aykut Kocaman'a, "Hocam ben göreve hazırım. Kaleye ne zaman tekrar geçeceğim. Sizce de zamanı gelmedi mi artık?" diye sorduğu öğrenilirken, Kocaman'dan olumlu sinyal aldığı gelen haberler arasında... Tecrübeli teknik direktörün, 3 maçtır kaleyi koruyan Carlos Kameni'yi de küstürmek istemediği ve son kararını iki file bekçisinin bu hafta içinde yapılacak antrenmanlarda gösterecekleri performansa göre vereceği bildirildi.

    Kaptan'ın boşu yok
    Volkan, 2017-2018 sezonunda görev yaptığı 6 maçta da gol yedi. Süper Lig'de Göztepe (2-2), Trabzonspor (2-2), Gençlerbirliği (2-1) ve Başakşehir (2-3) maçlarında kaleyi koruyan tecrübeli eldiven, 4 maçta kalesinde 8 gol görürken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı! UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile oynanan 2 maçta da 1'er gol yiyen Volkan, 6 maçta toplam 10 kez topu filelerden çıkardı.


    Kale 13 maçtır kapanmıyor
    Bu sezon ligde 7 maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe, Süper Lig'in en çok gol yiyen ekiplerinden biri olurken, 13 maçtır kalesini gole kapatamıyor. En son geçen sezon 23 Nisan'da oynanan derbide Galatasaray'dan gol yemeyen Sarı-Kanaryalar, sonrasında 10 farklı ekipten 13 maçta, 17 gol yedi.

    Saha içi lideri gerek
    Aykut Kocaman'ın kaleyi tekrar Volkan Demirel'e vermek istemesinin en büyük nedeni takıma saha içinde liderlik edecek bir oyuncuya ihtiyaç duyması... Yıllardır kaptanlık görevini üstlenen Demirel bu görevi yapıyordu. Volkan'ın eski formunu bulması halinde bu sorunu çözeceği düşünülüyor

    Emre BOL
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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