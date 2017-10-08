VOLKAN'DAN FORMA TALEBİ
Tecrübeli kalecinin, “Hocam ne zaman kaleye geçeceğim? Zamanı gelmedi mi artık?” diye sorduğu Kocaman’dan ‘yeşil ışık’ aldığı öğrenildi
Son karar antrenmanlara göre
35 yaşındaki kaptanın, Aykut Kocaman'a, "Hocam ben göreve hazırım. Kaleye ne zaman tekrar geçeceğim. Sizce de zamanı gelmedi mi artık?" diye sorduğu öğrenilirken, Kocaman'dan olumlu sinyal aldığı gelen haberler arasında... Tecrübeli teknik direktörün, 3 maçtır kaleyi koruyan Carlos Kameni'yi de küstürmek istemediği ve son kararını iki file bekçisinin bu hafta içinde yapılacak antrenmanlarda gösterecekleri performansa göre vereceği bildirildi.
Kaptan'ın boşu yok
Volkan, 2017-2018 sezonunda görev yaptığı 6 maçta da gol yedi. Süper Lig'de Göztepe (2-2), Trabzonspor (2-2), Gençlerbirliği (2-1) ve Başakşehir (2-3) maçlarında kaleyi koruyan tecrübeli eldiven, 4 maçta kalesinde 8 gol görürken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı! UEFA Avrupa Ligi'nde Sturm Graz ile oynanan 2 maçta da 1'er gol yiyen Volkan, 6 maçta toplam 10 kez topu filelerden çıkardı.
Kale 13 maçtır kapanmıyor
Bu sezon ligde 7 maçta 11 gol yiyen Fenerbahçe, Süper Lig'in en çok gol yiyen ekiplerinden biri olurken, 13 maçtır kalesini gole kapatamıyor. En son geçen sezon 23 Nisan'da oynanan derbide Galatasaray'dan gol yemeyen Sarı-Kanaryalar, sonrasında 10 farklı ekipten 13 maçta, 17 gol yedi.
Saha içi lideri gerek
Aykut Kocaman'ın kaleyi tekrar Volkan Demirel'e vermek istemesinin en büyük nedeni takıma saha içinde liderlik edecek bir oyuncuya ihtiyaç duyması... Yıllardır kaptanlık görevini üstlenen Demirel bu görevi yapıyordu. Volkan'ın eski formunu bulması halinde bu sorunu çözeceği düşünülüyor
Emre BOL
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:03
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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