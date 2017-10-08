U14’ler Kartal avladı

Sarı-lacivertliler, Elit U14 Ligi’nde konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş’ı 4-2 mağlup etti

Fenerbahçe 14 Yaş Altı Takımı, Elit U14 Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertli takım, ezeli rakibi karşısında daha etkili bir futbol sergiledi. Fenerbahçe U14 Takımı'na galibiyeti getiren goller; Melih (2), Muhammed Onur ve Muhammed Emin'den geldi.