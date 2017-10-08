 U14’ler Kartal avladı – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    U14’ler Kartal avladı

    U14’ler Kartal avladı

    Sarı-lacivertliler, Elit U14 Ligi’nde konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş’ı 4-2 mağlup etti

    Fenerbahçe 14 Yaş Altı Takımı, Elit U14 Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Beşiktaş4-2 mağlup etti. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarı-lacivertli takım, ezeli rakibi karşısında daha etkili bir futbol sergiledi. Fenerbahçe U14 Takımı'na galibiyeti getiren goller; Melih (2), Muhammed Onur ve Muhammed Emin'den geldi.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:16
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