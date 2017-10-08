 Takıma 2 gün moral izni – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Takıma 2 gün moral izni

    Takıma 2 gün moral izni
    Milli arada çalışmalarını aralıksız sürdüren sarı-lacivertli takım hafta sonunu izinli geçirecek. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın dinlenmeleri ve kafalarını boşaltmaları için 2 gün izin verdiği oyuncular yarın tesislerde toplanarak Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Antrenman öğle saatlerinde başlayacak.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:12
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