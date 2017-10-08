Takıma 2 gün moral izni

Milli arada çalışmalarını aralıksız sürdüren sarı-lacivertli takım hafta sonunu izinli geçirecek. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın dinlenmeleri ve kafalarını boşaltmaları için 2 gün izin verdiği oyuncular yarın tesislerde toplanarak Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Antrenman öğle saatlerinde başlayacak.