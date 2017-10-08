JOSEF SÖZÜNÜ TUTTU
Josef De Souza, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde bir pozisyona sinirlenip televizyonunu kıran taraftara söz verdiği gibi yeni bir televizyon gönderdi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı bir araya getiren derbi, yüksek tansiyonuyla hala akıllarda. Gergin maça oyun, goller ve hakem kararlarının yanı sıra müsabakanın heyecanıyla televizyonunu kıran bir taraftar da damga vurmuştu.
Dünyada da pek çok haber sitesinde kendisine yer bulan taraftara seslenen Josef De Souza, o taraftara yeni bir televizyon göndermek istediğini belirtmişti. Beklenen oldu ve Josef, Bilecik'te yaşayan o Fenerbahçe sevdalısına yeni televizyonunu ulaştırdı. Josef jestine bir de tüm takımın imzaladığı formayı da eklerken, taraftar hediyeleriyle poz verdi.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:30
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
JOSEF SÖZÜNÜ TUTTU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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