 JOSEF SÖZÜNÜ TUTTU – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    JOSEF SÖZÜNÜ TUTTU

    JOSEF SÖZÜNÜ TUTTU

    Josef De Souza, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde bir pozisyona sinirlenip televizyonunu kıran taraftara söz verdiği gibi yeni bir televizyon gönderdi.

    Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı bir araya getiren derbi, yüksek tansiyonuyla hala akıllarda. Gergin maça oyun, goller ve hakem kararlarının yanı sıra müsabakanın heyecanıyla televizyonunu kıran bir taraftar da damga vurmuştu.

    Dünyada da pek çok haber sitesinde kendisine yer bulan taraftara seslenen Josef De Souza, o taraftara yeni bir televizyon göndermek istediğini belirtmişti. Beklenen oldu ve Josef, Bilecik'te yaşayan o Fenerbahçe sevdalısına yeni televizyonunu ulaştırdı. Josef jestine bir de tüm takımın imzaladığı formayı da eklerken, taraftar hediyeleriyle poz verdi.

    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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