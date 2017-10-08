Fenerbahçe'den TFF'ye protesto!
Sarı-lacivertli taraftarlar dün Riva’daki merkeze giderek, ‘TFF istifa’ yazılı siyah çelenk bıraktı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti. Süper Lig'deki hakem hataları ve Disiplin Kurulu'nun verdiği kararları protesto etmek için organize olan bir grup sarı-lacivertli taraftar, Kadıköy'den dün otobüslerle Riva'ya giderek TFF'nin buradaki binası önünde eylem gerçekleştirdi. 'Fenerbahçe Halktır' ve 'Halk Yenilmez' pankartları taşıyan taraftarlar, federasyon binasının önüne 'TFF isitfa' yazılı siyah çelenk bıraktı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto eyleminin ardından taraftarlar olaysız şekilde dağıldı.
'Yeter Demirören'
Sarı-lacivertliler, güvenlik önlemleri eşliğinde yaklaşık 30 dakika süren gösteride, "Yeter Yıldırım Demirören yeter", "Yönetim istifa" diye tempo tuttu. Dev bir Fenerbahçe bayrağı açan taraftarlar, takımları lehine de tezahüratta bulundu.
'Yeter Demirören'
Sarı-lacivertliler, güvenlik önlemleri eşliğinde yaklaşık 30 dakika süren gösteride, "Yeter Yıldırım Demirören yeter", "Yönetim istifa" diye tempo tuttu. Dev bir Fenerbahçe bayrağı açan taraftarlar, takımları lehine de tezahüratta bulundu.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:00
FOTOMAÇ GÜNDEM
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TALİSCA'DAN FİKRET ORMAN'A MESAJ
Toplam 2
Yorum
Kartaliçe Takimin yasi buyuyyo bunun icin boyle genc ve yeteneklileri birakmamamiz lazim ustelik bizin bu kadar seviyosa
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
bjk bırakın şenol hoca nın peşini!!
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
ozgur tff çok yanlış kararlar alıyor illahi finlandiyaya karşı rezil mi olalım
Fenerbahçe'den TFF'ye protesto! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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