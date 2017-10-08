 FENERBAHÇE'DEN PROTESTO – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    FENERBAHÇE'DEN PROTESTO

    FENERBAHÇE'DEN PROTESTO

    Sarı-lacivertli taraftarlar dün Riva’daki merkeze giderek, ‘TFF istifa’ yazılı siyah çelenk bıraktı

    Fenerbahçeli taraftarlar, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti. Süper Lig'deki hakem hataları ve Disiplin Kurulu'nun verdiği kararları protesto etmek için organize olan bir grup sarı-lacivertli taraftar, Kadıköy'den dün otobüslerle Riva'ya giderek TFF'nin buradaki binası önünde eylem gerçekleştirdi. 'Fenerbahçe Halktır' ve 'Halk Yenilmez' pankartları taşıyan taraftarlar, federasyon binasının önüne 'TFF isitfa' yazılı siyah çelenk bıraktı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto eyleminin ardından taraftarlar olaysız şekilde dağıldı.

    'Yeter Demirören'
    Sarı-lacivertliler, güvenlik önlemleri eşliğinde yaklaşık 30 dakika süren gösteride, "Yeter Yıldırım Demirören yeter", "Yönetim istifa" diye tempo tuttu. Dev bir Fenerbahçe bayrağı açan taraftarlar, takımları lehine de tezahüratta bulundu.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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