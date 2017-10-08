 Biletler yarın genel satışta – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Biletler yarın genel satışta

    Biletler yarın genel satışta
    Evkur Yeni Malatyaspor maçı biletlerinin satışı sürüyor. Perşembe günü satışa sunulan biletler yarından itibaren genel satışa açılacak. Bilet fiyatları 50 TL'den başlıyor. En pahalı bilet ise 400 TL. Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçı 15 Ekim Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:15
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