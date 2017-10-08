 ADVOCAAT'A 8-0 ŞOKU – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    'A 8-0 ŞOKU

    ADVOCAAT'A 8-0 ŞOKU

    Hollanda Teknik Direktörü , İsveç'in Lüksemburg'u 8-0 yenmesi sonucu büyük şok yaşıyor.

    Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Hollanda, Fransa ve İsveç ile ilk iki mücadelesi veriyor.

    Hollanda'da Teknik Direktör Dick , İsveç-Lüksemburg maçıyla ilgili kendisine yöneltilen averaj farkını açabilirler biçimindeki soruya '8-0 yenecek değiller' diye yanıt vermişti. Grupta 16 puanı bulunan İsveç, 9. maçta Lüksemburg'u 8-0 yendi ve Advocaat'ın sözlerini boşa çıkardı.

    Grupta henüz 9. maçını oynamayan Fransa'nın 17, aynı durumdaki Hollanda'nın 13 puanı ve + 5 averajı bulunuyor.

    Puanını 19'a yükselten İsveç, averajı ise +19 yaptı. Hollanda, Belarus'u yenerse puanını 16 yapacak. Son maçta İsveç ile kozlarını paylaşacak Hollanda'nın rakibini yense bile averaj farkını kapatması oldukça zor görünüyor.

    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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