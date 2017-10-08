ADVOCAAT'A 8-0 ŞOKU

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Hollanda, Fransa ve İsveç ile ilk iki mücadelesi veriyor.

Hollanda'da Teknik Direktör Dick Advocaat, İsveç-Lüksemburg maçıyla ilgili kendisine yöneltilen averaj farkını açabilirler biçimindeki soruya '8-0 yenecek değiller' diye yanıt vermişti. Grupta 16 puanı bulunan İsveç, 9. maçta Lüksemburg'u 8-0 yendi ve Advocaat'ın sözlerini boşa çıkardı.

Grupta henüz 9. maçını oynamayan Fransa'nın 17, aynı durumdaki Hollanda'nın 13 puanı ve + 5 averajı bulunuyor.

Puanını 19'a yükselten İsveç, averajı ise +19 yaptı. Hollanda, Belarus'u yenerse puanını 16 yapacak. Son maçta İsveç ile kozlarını paylaşacak Hollanda'nın rakibini yense bile averaj farkını kapatması oldukça zor görünüyor.



