ADVOCAAT'A 8-0 ŞOKU
Hollanda Teknik Direktörü Advocaat, İsveç'in Lüksemburg'u 8-0 yenmesi sonucu büyük şok yaşıyor.
Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Hollanda, Fransa ve İsveç ile ilk iki mücadelesi veriyor.
Hollanda'da Teknik Direktör Dick Advocaat, İsveç-Lüksemburg maçıyla ilgili kendisine yöneltilen averaj farkını açabilirler biçimindeki soruya '8-0 yenecek değiller' diye yanıt vermişti. Grupta 16 puanı bulunan İsveç, 9. maçta Lüksemburg'u 8-0 yendi ve Advocaat'ın sözlerini boşa çıkardı.
Grupta henüz 9. maçını oynamayan Fransa'nın 17, aynı durumdaki Hollanda'nın 13 puanı ve + 5 averajı bulunuyor.
Puanını 19'a yükselten İsveç, averajı ise +19 yaptı. Hollanda, Belarus'u yenerse puanını 16 yapacak. Son maçta İsveç ile kozlarını paylaşacak Hollanda'nın rakibini yense bile averaj farkını kapatması oldukça zor görünüyor.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FİNLANDİYA'DA
Toplam 7
Yorum
eseslı son 13 yılda türkıyede butun alt yapıda torpil oluyor haketmeyen kışiler futbolcu yapılıyor zengın cocukdan topcu olmaz
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LUCESCU'YA AÇIK MEKTUP!
Toplam 80
Yorum
berkay okayın yerine ozan olabilir
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FEDERASYON ÖNÜNDE PROTESTO
Toplam 5
Yorum
marasli basariksizda hemen istifa öylemi. almanyada daum türkiye niye basarisiz anlatti. buda yönetimim sucu degil eger futbolcular 3 ayriliyorsa
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