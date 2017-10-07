 U21’lere 5 attılar – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    U21’lere 5 attılar

    U21’lere 5 attılar
    Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sakatlar ve milli takımlara giden oyuncular nedeniyle eksik bir kadroyla sürdüren , dün U21 takımından gelen takviyelerle karma bir antrenman maçı yaptı. Maçı 5-0 kazanan ekibin gollerini Giuliano (2) Aatıf Chahechouhe (2) ve Fernandao kaydetti. Kanarya, hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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