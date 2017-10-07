 SOLDADO İSYAN ETTİ – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    SOLDADO İSYAN ETTİ

    SOLDADO İSYAN ETTİ

    ’ye Villareal’den tam hazır olmadan gelen Soldado’nun, kendisini bir an önce göstermek için zorlama yapınca sağ üst adalesinden sakatlandığı, bunun da performansını olumsuz etkilediği öğrenildi. Tecrübeli forvetin şu an ise hiçbir sakatlığı bulunmuyor.

    JANSSEN'in transferiyle kendini bir anda yedek kulübesinde bulanan , bu durumdan fena şikayetçi! İspanyol futbolcunun geçtiğimiz günlerde Aykut Kocaman'la bu konuyu konuştuğu öğrenildi. Soldado'nun, "Takıma faydalı olabilmem için sürekli oynayıp maç temposu yakalamam lazım. Sonradan oyuna girip kısa dakikalar alarak bunu başaramam" dediği belirtildi. Kocaman'ın oyuncuya yanıtının, "Sen böyle şeyleri kafana takma, çalışmalarına devam et" şeklinde olduğu belirtildi.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:01
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