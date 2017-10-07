 Skrtel yıkıldı! – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Skrtel yıkıldı!

    Skrtel yıkıldı!
    MARTİN Skrtel, 2018 Dünya Kupası elemelerinde Slovakya'nın İskoçya'ya 1-0 mağlup olduğu maçta kendi kalesini vurdu. 89. dakikada ceza sahasına gelen ortayı ters bir vuruşla ağlara gönderen tecrübeli savunmacı büyük bir üzüntü yaşadı. Skrtel, attığı gole rağmen 90 dakika boyunca başarılı bir performans sergiledi.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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