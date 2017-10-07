 "SAKALINI DA BEN KESECEĞİM" – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    "SAKALINI DA BEN KESECEĞİM"

    "SAKALINI DA BEN KESECEĞİM"
    Doğuş'un yeni transferi Nicolo Melli, THY Avrupa Ligi'nde bu sene şampiyon olmaları durumunda takım arkadaşı Luigi Datome'nin sakalını keseceğini söyledi. İtalyan basketbolcu, vatandaşını işaret ederek "İkinci Avrupa şampiyonluğunda bu sefer sakalı gidecek" ifadelerini kullandı. Datome, geçen sezonki şampi- Skrtel yıkıldı! yonluk sonrası saçını kestirmişti.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:45
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