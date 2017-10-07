‘Rota’ belirlendi

F.Bahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Rota Toplantısı', Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Yöneticiler ile eski ve yeni sporcuların yer aldığı toplantıda, şubenin mevcut ve geleceğe yönelik hedefleri konuşuldu.