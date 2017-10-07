 ‘Rota’ belirlendi – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    ‘Rota’ belirlendi

    ‘Rota’ belirlendi
    F.Bahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Rota Toplantısı', Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Yöneticiler ile eski ve yeni sporcuların yer aldığı toplantıda, şubenin mevcut ve geleceğe yönelik hedefleri konuşuldu.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:11
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