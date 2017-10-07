 Kontroller tamam – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kontroller tamam

    Kontroller tamam
    Kadın Takımı'nın milli takımlardan dönen oyuncuları, sezon öncesi sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Voleybolcular, solunum ve efor testinden geçti. Kadın voleybolda yeni sezon 15 Ekim'de F.Bahçe-Vakıfbank Şampiyonlar Kupası maçı ile açılacak.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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