JOSEF SÖZÜNÜ TUTTU
Josef De Souza, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde bir pozisyona sinirlenip televizyonunu kıran taraftara söz verdiği gibi yeni bir televizyon gönderdi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı bir araya getiren derbi, yüksek tansiyonuyla hala akıllarda. Gergin maça oyun, goller ve hakem kararlarının yanı sıra müsabakanın heyecanıyla televizyonunu kıran bir taraftar da damga vurmuştu.
Dünyada da pek çok haber sitesinde kendisine yer bulan taraftara seslenen Josef De Souza, o taraftara yeni bir televizyon göndermek istediğini belirtmişti. Beklenen oldu ve Josef, Bilecik'te yaşayan o Fenerbahçe sevdalısına yeni televizyonunu ulaştırdı. Josef jestine bir de tüm takımın imzaladığı formayı da eklerken, taraftar hediyeleriyle poz verdi.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:32
-
BEDAVAYA ALMAM
Toplam 10
Yorum
denız antalya beşiktaş durusu böyledir arkadaslar düşenın arkasından vurulmaz
-
''İZLANDA, TÜRKİYE'Yİ YOK ETTİ''
Toplam 23
Yorum
Celalettin Küçükyiğit Lucescu Ön Tane Fatih TerimAbullah Avcı yapar,Yardımcı Ertuğrul Sağlam,Yıldıray Baştürk,RüştüReçber olmalı,Tayfur ile olmaz israr etmeyin
-
DURUM ÇOK MU KÖTÜ? YOK BE OĞLUM!.. O ZAMAN DANS (!)
Toplam 7
Yorum
nedo bence kaybetcek birşeyimiz kalmamışken tüm gençleri deneyrlim.gelecek için
JOSEF SÖZÜNÜ TUTTU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.