İKİ MAÇA BAKAR
Peş peşe alacakları iki galibiyetle hem zirveyle puan farkını azaltmanın hem de psikolojik olarak takımını yeniden yarışın içine sokmayı hedefleyen sarı-lacivertli hoca, “Çok kritik bir eşikteyiz” diyerek sık sık öğrencilerinin dikkatini çekiyor
KIRILMA MAÇLARIMIZ
İki maçta kazanılacak 6 puanın getireceği özgüvenin ileriki dönemler için takımına psikolojik olarak da olumlu katkı yapacağını hesaplayan Kocaman, bu düşüncesini futbolcularıyla da paylaşıp, "Çok zorlu iki doksan dakika bizi bekliyor. Alacağımız sonuçlara göre ligin kırılma anlarından birini yaşayacağız. Malatya ve Galatasaray maçlarına bu gözle bakın" uyarısını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, dün de benzer konularda oyuncularının dikkatini çekerken, "Önceliğimiz Malatyaspor olacak. Bu maçta kaybedeceğimiz puanların asla telafisi olmaz, o yüzden çok dikkatli olmalıyız. Sonrasında Galatasaray'ı yenersek lig yeniden başlar. Kazanacağımız 6 puan, ligi yeniden başlatır; özgüvenimiz ise geri döner. Kafanızın bir tarafında hep bu düşünce olsun" dedi.
KAYIPSIZ GEÇMELİYİZ
Derbilerde takımının farklı bir kimliğe bürünmesini bir avantaj olarak değerlendiren Kocaman, sarı lacivertli takımın performans zirvesine Galatasaray maçında ulaşmasının hesaplarını yapıyor. GALATASaray'a karşı deplasmanda alınacak galibiyetin puan durumunun yanı sıra psikolojik olarak da hem takımı hem camiayı ileri götüreceğini ifade eden Kocaman, "Çok kritik bir eşikteyiz ve bu eşiği mutlaka kayıpsız geçmeliyiz" diyerek öğrencilerinin sık sık dikkatini çekiyor.
AYKUT KOCAMAN'DAN MENTAL YÜKLEME
Akhisar mağlubiyetiyle çok büyük kan kaybı yaşadıklarına inanan Aykut Kocaman, yeniden ayağa kalkmanın yolunun seri galibiyetlerden geçtiğini söyledi. Kadıköy'deki Malatyaspor ve Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray maçlarına bu yüzden büyük önem veren 52 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencilerini bu zorlu sürece mental yüklemelerle de hazırlamaya çalışıyor.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:47
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Fernandao: Ben hazırım
Toplam 1
Yorum
c.suat aykut hoca iç saha maçlarında kapanan takımlara karşı fernandaoyu anahtar olarak mutlaka kullanmalı...güçlü fiziğiyle bu işi iyi yapar...
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (7) Lucescu ayağına kadar gidip yalvardiğın, kişi bugün maçtan çıkarken gülüyordu Bilmem görebildin mi. Bu adamın milli takıma faydası olmaz
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YAZIK SON!
Toplam 25
Yorum
Selçuk (6) Maçın başından beri kendi sahamızda top çevirdik Sanki Dünya Kupasına gitmeyi garantilemişsin Oyun kilitlenmiş Ilk yarıda değişiklikyap
İKİ MAÇA BAKAR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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