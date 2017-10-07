 Fernandao: Ben hazırım – Fotomaç – 07 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : Ben hazırım

    Fernandao: Ben hazırım
    , sakatlığından eser kalmadığını, yaptığı özel çalışmalarla tamamen fit duruma geldiğini söyledi. Bir an önce oynamayı başlayıp takımına katkı yapmak istediğini söyleyen sambacı, "Hocam maç kadrolarına almaya başladı ama henüz görev vermedi. Umarım önümüzdeki karşılaşmada bu şansı bulurum. Sahaya adım atacağım anı heyecanla bekliyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fernandao: Ben hazırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.