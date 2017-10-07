 F.Bahçe’de bir gizli kahraman! – Fotomaç – 07 Ekim 2017
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    07 Ekim 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe’de bir gizli kahraman!

    'de forma giyen bir futbolcu, Batman'ın Sason ilçesinde 9 yıldır yürüyemeyen engelli Ercan Çiftçi'nin tedavi masraflarını üstlendi. Adını gizli tutan futbolcu, engelli gence 30 bin TL yardımda bulundu. 19 yaşındaki genç, "O futbolcu bana 'İyileştiğin zaman seni İstanbul'da maçımı izlemeye davet edeceğim' dedi. Öyle söyleyince kendimi rüyada sandım. Yürüyerek Fenerbahçe'nin maçını izlemek ve bana yardım eden futbolcunun elini öpmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
    1. 07 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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