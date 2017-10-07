Enkaz temizliği yapıyor

FENERBAHÇE, geride kalan 7 haftada istikrarsız bir tablo sergileyip Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı. Elbette bu tablo taraftar ve camia için büyük bir hayal kırıklığı... Ama çok da acımasız olmamak gerek. Birçok neden, Aykut Kocaman'ın ideal 11'ini oluşturmasını ve istikrarı yakalamasını engelledi. Alper, Skrtel, Van Persie, Mehmet Topal, Dirar ve Mehmet Ekici gibi önemli isimler yaşadıkları sakatlıklar yüzünden takımı eksik bıraktı. Josef, Neto ve İsmail Köybaşı ceza aldı. Kjaer sonrası defans, bu olumsuzluklar içinde bir türlü oturmadı. Ancak Aykut hocanın asıl şikayet ettiği hususlar bunlar değil.



CANLA BAŞLA UĞRAŞIYOR

Her ne kadar takıma önemli takviyeler yapılsa da istediği isimler finansal fair play engeli yüzünden transfer edilemedi. Alınan futbolcular da takıma geç katıldı. Kafasındaki sistemi değil de eldeki kadroya göre bir sistem uygulamak zorunda kaldı. Bunları da geçiyoruz... Aykut Kocaman'ın devraldığı geçmişten kalan kocaman bir enkaz var. Hocanın, "Burada 2 senenin birikintisi var. Personel de dahil büyük bir yıpranmışlık söz konusu. Ölü toprağını kaldırmak için canla başla mücadele ediyorum" dediğini bizzat biliyorum. İşi zor ve belli ki biraz daha zamana ihtiyacı var.



SAHA İÇİNDE LİDERİ YOK

F.bahçe'de bir de kaptanlık meselesi bulunuyor. Volkan Demirel yedek. Mehmet Topal bazen oynuyor, bazen kulübede. Bu iki ismin olmadığı maçlarda Fenerbahçe saha içi liderini bulamıyor. Kısa vadede çözüm Volkan ya da Topal'ın yeniden ideal tertibin içinde yer almasından geçiyor gibi duruyor. Her şeye rağmen Fenerbahçe, Akhisar'ı yenip milli araya moralli girseydi bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Hala çok şey kaybetmiş değil Fenerbahçe. Malatya ve Galatasaray maçları kazanılırsa yepyeni bir sayfa açılır. Aykut Kocaman o yüzden bu maçlara büyük önem veriyor. Malatya maçı kayıpsız geçildikten sonra Türk Telekom Stadı'nda kazanılacak bir zafer, ligin gidişatını değiştirir.

EMRE BOL