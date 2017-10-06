Öyle pişmanım ki...

Aykut kocaman, "Van Persie'nin kariyeri ve kalitesi ortada. Kimi alırsak alalım, ondan daha iyi olmayacak" deyip, yönetimin yeni golcü teklifini geri çevirmişti. Sarı-lacivertli hocanın, bu kararından dolayı bin pişman olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı öğrenilirken, "Van Persie'ye güvenerek büyük hata yaptım. Bize çok vakit kaybettirdi" dediği belirtildi.