 Öyle pişmanım ki... – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    Öyle pişmanım ki...

    Öyle pişmanım ki...
    Aykut kocaman, "Van Persie'nin kariyeri ve kalitesi ortada. Kimi alırsak alalım, ondan daha iyi olmayacak" deyip, yönetimin yeni golcü teklifini geri çevirmişti. Sarı-lacivertli hocanın, bu kararından dolayı bin pişman olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı öğrenilirken, "Van Persie'ye güvenerek büyük hata yaptım. Bize çok vakit kaybettirdi" dediği belirtildi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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