‘G.SARAY BiZi YENEMEZ’

Giuliano, henüz beklenen patlamayı yapamamasının adaptasyon döneminin uzamasına bağladı. "Fenerbahçe'de oynuyorsak şampiyon olmak zorundayız. Bunu bana çok iyi anlattılar" diyen Brezilyalı yıldız, kendisine biraz daha süre verilmesini istedi. Giuliano, 9. haftadaki derbi öncesi Galatasaraylıları kızdıracak bir de iddiada bulundu: "Zaten bizi hiç yenemiyorlarmış. Bu kez de aynısı olur. Beşiktaş'ı nasıl yendiysek, Galatasaray'ı da yeneriz"