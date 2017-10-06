GIULIANO SANCISI
Aykut Kocaman’la sorunların masaya yatırıldığı bir toplantı gerçekleştiren yönetim, tecrübeli hocaya, beklenen patlamayı yapamayan Giuliano’nun neden sağ kanatta oynatıldığını sordu. Topal’daki büyük düşüş ve ‘kaptanlık boşluğu’ da zirvenin önemli konuları arasında yer aldı
EKİCİ'Yİ KAZANMAK İÇİN
Zenit'te forvet arkasında harikalar yaratan Giuliano'nun neden kanatlara kaydırıldığı sorulan Kocaman'ın, hem Mehmet Ekici'yi kazanmak hem de sakatlanan Nabil Dirar'dan doğan boşluğu doldurmak için böyle bir tercihte bulunduğunu söylediği kaydedildi. Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın yedek kalmaları nedeniyle takımda bir "kaptanlık" boşluğu doğduğuna inanan yönetim kurulu üyelerinin, kaptanlığın yeniden işlerlik kazanması gerektiğini savundukları bildirildi. Kocaman'ın en büyük şikayetinin ise sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bir türlü ideal 11'i kuramaması olduğu ifade edilirken, bu istikrarsızlığın en çok da savunmayı vurduğunu aktardığı öğrenildi. Yönetimin, konuşulan konular hakkında Aykut Kocaman'dan rapor istediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:43
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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