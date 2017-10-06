 GIULIANO SANCISI – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    GIULIANO SANCISI

    GIULIANO SANCISI

    Aykut Kocaman’la sorunların masaya yatırıldığı bir toplantı gerçekleştiren yönetim, tecrübeli hocaya, beklenen patlamayı yapamayan ’nun neden sağ kanatta oynatıldığını sordu. Topal’daki büyük düşüş ve ‘kaptanlık boşluğu’ da zirvenin önemli konuları arasında yer aldı

    Fenerbahçe yönetimi, başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın da hazır bulunduğu bir zirve gerçekleştirdi. Zirvede kötü gidiş masaya yatırılırken, sorunlar tespit edildi, karşılıklı çözüm önerileri sunuldu. Yönetimin en büyük sıkıntısının, büyük paralar ödenip transfer edilen yıldızların "uyku hali" olduğu belirtildi. Bazı oyuncuların gerçek yerlerinde oynatılmamasının nedenlerini Kocaman'a soran yöneticilerin, tecrübeli hocadan en çok da Giuliano'nun durumu hakkında bilgi aldığı vurgulandı.

    EKİCİ'Yİ KAZANMAK İÇİN
    Zenit'te forvet arkasında harikalar yaratan 'nun neden kanatlara kaydırıldığı sorulan Kocaman'ın, hem Mehmet Ekici'yi kazanmak hem de sakatlanan Nabil Dirar'dan doğan boşluğu doldurmak için böyle bir tercihte bulunduğunu söylediği kaydedildi. Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın yedek kalmaları nedeniyle takımda bir "kaptanlık" boşluğu doğduğuna inanan yönetim kurulu üyelerinin, kaptanlığın yeniden işlerlik kazanması gerektiğini savundukları bildirildi. Kocaman'ın en büyük şikayetinin ise sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bir türlü ideal 11'i kuramaması olduğu ifade edilirken, bu istikrarsızlığın en çok da savunmayı vurduğunu aktardığı öğrenildi. Yönetimin, konuşulan konular hakkında Aykut Kocaman'dan rapor istediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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