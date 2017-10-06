Fenerbahçe Doğuş'tan anlamlı davet
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, Dünya Serebral Palsi Günü için bir video çekti.
Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesaplarından teknik heyet ve basketbolcuların zıpladığı bir video yayınlanarak, "Bugün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü. Sen de 'Zıpla veya tekerleme söyle', fotoğraf ya da videonla 3 arkadaşına meydan oku." mesajı paylaşıldı.
Paylaşımda, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Banvit'i bu etkinliğe davet etmesi de dikkati çekti.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:51
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 14
Yorum
Whisperer Alex, kariyerinin en muhteşem sezonunu Aykut Kocaman yönetiminde yaşadı. En yüksek gol ve asist rakamlarına ulaştığı sezon o sezondu..
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ABDÜLKADİR'E İKİ DEV TALİP
Toplam 6
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ibrahim halil eğer hakikaten böyle bir teklif varsa. hemen gitsin. yoksa burda paslanır gider.
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LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK
Toplam 14
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Hüseyin Büyükbayram Lucescu Yenilmek için kadro oluşturmuş,ilk onbirde H,Ali Kaldırım,M,Ekici,Mevlüt,,TS Olcay, kesin oynatması gerekirdi kadroda Yok,
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