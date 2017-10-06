Fenerbahçe Doğuş'tan anlamlı davet

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesaplarından teknik heyet ve basketbolcuların zıpladığı bir video yayınlanarak, "Bugün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü. Sen de 'Zıpla veya tekerleme söyle', fotoğraf ya da videonla 3 arkadaşına meydan oku." mesajı paylaşıldı.

Paylaşımda, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Banvit'i bu etkinliğe davet etmesi de dikkati çekti.