 Fenerbahçe Doğuş'tan anlamlı davet – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    'tan anlamlı davet

    Fenerbahçe Doğuş'tan anlamlı davet

    Erkek Basketbol Takımı, Dünya Serebral Palsi Günü için bir video çekti.

    Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesaplarından teknik heyet ve basketbolcuların zıpladığı bir video yayınlanarak, "Bugün 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü. Sen de 'Zıpla veya tekerleme söyle', fotoğraf ya da videonla 3 arkadaşına meydan oku." mesajı paylaşıldı.

    Paylaşımda, sarı-lacivertlilerin Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ve Banvit'i bu etkinliğe davet etmesi de dikkati çekti.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:51
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