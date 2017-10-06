 En hırçınlar Fener ve Beşiktaş! – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    En hırçınlar Fener ve Beşiktaş!

    En hırçınlar Fener ve Beşiktaş!
    Sezonun ilk 7 haftasında en hırçın takımlar sıralamasında Beşiktaş ve Fenerbahçe, 4'er kırmızı kartla başı çekti. Ayrıca Kartal'ın 20, Kanarya'nın 19 sarı kartı var. Göztepe ise en az kart gören takım oldu. 12 sarı kartı bulunan İzmir temsilcisini, centilmenlikte Bursaspor (13 sarı kart), G.Saray (15 sarı kart) ve Başakşehir (17 sarı kart) takip etti.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:26
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