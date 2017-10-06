En hırçınlar Fener ve Beşiktaş!
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:26
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'COME TO BEŞİKTAŞ'
Toplam 3
Yorum
Doğrucu Davut Doğru söylüyor. Zor transfer olursa çok iyi olur. Fazla ümit etmeyelim.
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 13
Yorum
evet aynen transferlerde hocada yonetımde fıyasko ınsallah alı koc gelırde fener fener olur yoksa azızle mahmutla bu ıs olmaz bunlar bırakmalı
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Kartal yüksek uçuyor
Toplam 4
Yorum
VANER Olay budur aslında. Beşiktaş Dünya markası olma yolunda. Sağol Fikret Başkan.
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