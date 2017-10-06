"Dttome'nin sakalını keseceğim"

Sarı-lacivertli takımın Almanya'nın Brose Bamberg takımından renklerine bağladığı İtalyan uzun Melli, açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli basketbolcu, vatandaşı Datome'nin sarı-lacivertlilerin geçen sezon kazandığı THY Avrupa Ligi şampiyonluğundan sonra saçlarını kestirmesinin hatırlatılması üzerine, kendisinin böyle bir şey yapmayacağını kaydetti.

Şampiyonluk durumunda kendi sakalını kesmeyeceğini belirten Melli, neşeli bir şekilde vatandaşı Datome'yi işaret ederek, "Avrupa şampiyonu olursak, Datome'nin sakalını ben keseceğim. Datome, ilk şampiyonlukta saçlarını kestirdi, ikinci Avrupa şampiyonluğunda bu sefer sakalı gidecek." ifadelerini kullandı.

Datome, daha önce verdiği röportajda, "Saçlarımı kestirdim. Sakalımı ise ancak Fenerbahçe NBA şampiyonu olursa kestiririm." diyerek bunun imkansız olduğunu belirtmişti.



"Sosyal medyada inanılmaz bir ilgi oldu"

Melli, sarı-lacivertli takımla transfer görüşmelerine başladığı andan itibaren Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Rakip olarak Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na birçok kez geldiğini hatırlatan 26 yaşındaki basketbolcu, "Fenerbahçe'nin inanılmaz bir taraftarı var. Fenerbahçe'yle görüşmeye mart, nisan ayında başladığımda sosyal medyada inanılmaz bir ilgi oldu. Taraftarlar bana sosyal medyadan ulaşmaya başladı. Çok büyük bir destek gördüm. Sezon başlar başlamaz onların desteğini hissedeceğiz." şeklinde konuştu.

Takım içinde çok iyi karşılandığını da vurgulayan Melli, "2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası nedeniyle takıma Zadar'daki turnuvada katıldım. Çok iyi karşıladılar beni. Hemen içlerine aldılar. Benim için çok güzel bir başlangıç oldu." dedi.



"Bize ayrı motive olacaklar"

Nicolo Melli, her takımın Fenerbahçe maçlarına çok iyi hazırlandığını savunarak, "Bu sene durum biraz daha farklı ve zorlu. Avrupa'nın son şampiyonu olduğumuz için rakipler daha da farklı motive olmaya başlayacak. Bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Buna göre hazırlanıp mücadelemizi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'le çalışacağı için kendisini çok şanslı hissettiğini aktaran İtalyan basketbolcu, "Obradovic'ten öğreneceğim çok şey var. Bir oyuncu olarak ondan ne kadar şey alırsanız sizin için büyük avantaj olur." diyerek sözlerini tamamladı.