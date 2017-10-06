'COME TO BEŞİKTAŞ'
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak başaramadığı Lucas Lima için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi. Siyah-beyazlı taraftarlar ise oyuncunun sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu.
'Come to Beşiktaş' sadece Türkiye'de değil dünyada ses getirmiş, siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada başlattığı çılgınlık büyük ilgi görmüş, hem tişörte hem de transfer açıklama şovuna dönüşmüştü.
Ve 'Come to Beşiktaş' Tayfa'nın yeni hedefi belli oldu: Lucas Lima.
Başkan Fikret Orman'ın gözdesi, Brezilyalı 10 numaranın sosyal medya hesaplarına özellikle Instagram sayfasına taraftarlar hücum etti.
Lima'ya on binlerce 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) mesajı atıldı. Yönetim, 31 Aralık'ta kontratı bitecek 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma zemini arıyor.
Talisca için Benfica'dan olumsuz yanıt alınırsa Lima ile sözleşme imzalanacak.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:19
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YÜZDE 57.1 ŞAMPİYON
Toplam 2
Yorum
GS Zor maçları oynadık saydıkların kolay maçlar
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DEVLER PEŞİNDE
Toplam 6
Yorum
ulke puani yetersiz gonul ister 50 milyon olsun ama uefa siralamasinda illk 5'e girersek olur simdi imkansiz... cunku piyasa degeri TR'de cok dusuk
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DEVLER PEŞİNDE
Toplam 6
Yorum
yuh izlemek bile zormuşki,girişimlere aşlamış vay be palavranın bu kadarıda olmaz
'COME TO BEŞİKTAŞ' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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