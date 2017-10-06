ÇARE DIRAR
Aykut Kocaman, adam eksiltme sorununu Faslı yıldızla gidermek istiyor. Fenerbahçe teknik heyeti, Akhisar ve Beşiktaş maçlarında takımın yeteri kadar adam eksiltemediğini tespit edince, sakatlıktan dönen Dirar'ı tekrar ilk 11'e alma kararı aldı
- Monaco'dan 4 milyon 500 bin Euro bonservisle sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki Dirar, çıktığı 9 maçta 2 kez rakip ağları sarstı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:08
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YÜZDE 57.1 ŞAMPİYON
Toplam 2
Yorum
GS Zor maçları oynadık saydıkların kolay maçlar
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DEVLER PEŞİNDE
Toplam 6
Yorum
ulke puani yetersiz gonul ister 50 milyon olsun ama uefa siralamasinda illk 5'e girersek olur simdi imkansiz... cunku piyasa degeri TR'de cok dusuk
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DEVLER PEŞİNDE
Toplam 6
Yorum
yuh izlemek bile zormuşki,girişimlere aşlamış vay be palavranın bu kadarıda olmaz
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