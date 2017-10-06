ÇARE DIRAR
Aykut Kocaman, adam eksiltme sorununu Faslı yıldızla gidermek istiyor. Fenerbahçe teknik heyeti, Akhisar ve Beşiktaş maçlarında takımın yeteri kadar adam eksiltemediğini tespit edince, sakatlıktan dönen Dirar'ı tekrar ilk 11'e alma kararı aldı
- Monaco'dan 4 milyon 500 bin Euro bonservisle sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki Dirar, çıktığı 9 maçta 2 kez rakip ağları sarstı.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:56
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
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