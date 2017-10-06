 AYKUT KOCAMAN: BÖYLE GİTMEYECEK – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    : BÖYLE GİTMEYECEK

    AYKUT KOCAMAN: BÖYLE GİTMEYECEK
    , taktik antrenmanlarında oyuncularından tempolu futbol istiyor. Milli arada elindeki futbolculara kondisyonun yüklemesi yapan Kocaman, en azından 75 dakika pres yapacak kapasite hayal ediyor. Sarı-lacivertli hoca, oyun içindeki coşkularını kaybetmemeleri için de futbolcularını sık sık uyarıyor. Öte yandan Malatya maçının hazırlıklarını milli takıma giden oyuncular nedeniyle eksik bir kadroyla sürdüren ettiren Fenerbahçe, dün de çalışmalarına devam etti.

    EN AZ 45 DAKiKA PRES

    Aykut Kocaman'ın yönetim kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıda, takımın geçtiğimiz sezon yaşanan olumsuzlukların etkisinden bir türlü kurtulamamasından şikayetçi olduğu belirtilirken, "Bu olumsuzlukları kulüp bünyesindeki herkes yaşadı, hala da yaşıyor. Bunu çözmek ise benim görevim. Böyle gitmeyecek, tablo tersine dönecek" garantisi verdiği belirlendi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:03
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