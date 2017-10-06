AYKUT KOCAMAN: BÖYLE GİTMEYECEK
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Aykut Kocaman'ın yönetim kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıda, takımın geçtiğimiz sezon yaşanan olumsuzlukların etkisinden bir türlü kurtulamamasından şikayetçi olduğu belirtilirken, "Bu olumsuzlukları kulüp bünyesindeki herkes yaşadı, hala da yaşıyor. Bunu çözmek ise benim görevim. Böyle gitmeyecek, tablo tersine dönecek" garantisi verdiği belirlendi.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:03
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
AYKUT KOCAMAN: BÖYLE GİTMEYECEK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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