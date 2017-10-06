ALPER'E ALT SINIRDAN CEZA
“Kural dışı hareket”ten sevki yapılan oyuncuya bir maç ceza çıktı. Alper’e “ciddi faul”den işlem uygulandı
KOCAMAN'A PARA CEZASI
PFDK, Aykut Kocaman'a ise "müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 13 bin TL ceza kesti. F.Bahçe'ye ise taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 45 bin TL para cezası uygulanırken, taraftarının bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine hükmedildi.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:02
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 50
Yorum
REAL Bonservis yok ama, bukez de oyuncu imza parasi istiyor, menajer de extra istiyor...vs vs.
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''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''
Toplam 9
Yorum
Saçmalama Ayten arkadaşın kafası güzel herhalde sen kimsin Fenerbahçeye rakıp olacaksın bizim rakibimiz real madrid, cska olmpyakos vs...
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 45
Yorum
Hoca Umarim haber dogru degildir. Ama eger dogruysa, bilinki artik cehennem donmustur.
ALPER'E ALT SINIRDAN CEZA haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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