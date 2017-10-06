 ALPER'E ALT SINIRDAN CEZA – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    ALPER'E ALT SINIRDAN CEZA

    ALPER'E ALT SINIRDAN CEZA

    “Kural dışı hareket”ten sevki yapılan oyuncuya bir maç ceza çıktı. Alper’e “ciddi faul”den işlem uygulandı

    PFDK; Alper Potuk ve Aykut Kocaman dosyalarını karara bağladı. Akhisar maçında direkt kırmızı kart görüp, hakem Bülent Yıldırım'ın raporuna, "rakibin kaval kemiğine darbesi" olduğunu yazdığı Fenerbahçeli futbolcu, "kural dışı hareket"ten PFDK'ya sevk edilmişti. Karar, "ciddi faulden 1 maç ceza" olarak çıktı. Kurulda, "oyuncunun rakibe temasının olmadığı" kanaatinin oluştuğu belirtildi. Malatya maçı ile cezasını tamamlayacak olan Alper, G.Saray derbisinde sahada olacak.

    KOCAMAN'A PARA CEZASI
    PFDK, Aykut Kocaman'a ise "müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 13 bin TL ceza kesti. F.Bahçe'ye ise taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 45 bin TL para cezası uygulanırken, taraftarının bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine hükmedildi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:02
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