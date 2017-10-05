 WIEL YİNE BAŞA BELA – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    WIEL YİNE BAŞA BELA

    WIEL YİNE BAŞA BELA
    Van der F.Bahçe'den sonra Cagliari'nin de başına bela oldu… Transferin son günü İtalyan ekibine gönderilen Hollandalı, daha bir maçta forma giyemeden sakatlandı. 1 milyon euro bonservis alınan Wiel'in milli takım arasından sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Bu arada Mino Raiola, van der Wiel'le yollarını ayırdı. Arap asılı menajer Hakim Slimani ile çalışmaya başladı.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:57
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