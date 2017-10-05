 VEFAKAR ALPER POTUK – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    VEFAKAR

    VEFAKAR ALPER POTUK
    Eskişehirspor altyapısında yetiştikten sonra A takımda başarılı performans sergileyerek Fenerbahçe'ye transfer olan eski takımını unutmadı. Orta saha oyuncusu, altyapı sporcularının kullandığı sentetik saha için yenileme kampanyasına 50 bin TL ile destek verdi. Eskişehirspor'u Koruma Derneği, Alper'e teşekkür mesajı yayınladı.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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