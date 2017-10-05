 VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR! – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    İÇİN ŞOK RAPOR!

    VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!

    Aykut Kocaman, takımın son durumuyla ilgili hazırladığı raporda, “’nın şu anki çizgisi, sezon öncesi beklentimin çok altında” dedi... Tecrübeli hocanın, Fransız oyuncunun yaptığı top kayıpları ve savunmaya fazla destek vermemesi nedeniyle rahatsız olduğu belirtiliyor.

    Akhisar deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor... Teknik direktör Aykut Kocaman'ın alınan kötü sonuçlara rağmen taraftarların sevgilisi olan Mathieu 'nın performansından hiç memnun olmadığı ortaya çıktı.

    SIKINTIYI YÖNETİME İLETTİ
    Kocaman sezon başında transferini çok istediği Fransız yıldızı, Beşiktaş ve Akhisar maçlarının ikinci yarılarında oyundan çıkarmıştı. Tecrübeli hoca, Valbuena ile ilgili sıkıntıları yönetime de iletmiş durumda.

    SİSTEME ADAPTE OLAMADI
    Takımın son durumu ile ilgili yönetime bir rapor sunan Kocaman'ın Valbuena için "Şu anki çizgisi, sezon öncesi beklentimin çok altında. Fiziki açıdan yeterli durumda değil. Sisteme de adapte olamadı" dediği öğrenildi.

    İSTATİSTİKLERE GÖRE ÇOK İYİ!
    Aykut Kocaman'ın Valbuena'nın top kayıpları ve savunmaya az destek vermesinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Buna karşın Fransız futbolcu takımın en fazla gol atan ve asist yapan ismi durumunda.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:13
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