 VAGNER LOVE BOMBASI – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    BOMBASI

    VAGNER LOVE BOMBASI

    4 yabancı golcüsü olmasına rağmen hücumda sorun yaşayan , Alanyasporlu 'ı transfer etmek istiyor.

    Büyük umutlarla yaptığı transferlerin birçoğundan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürebilmek için devre arasında kadrosunu güçlendirecek. Janssen'in sadece iki gol attığı, Soldado'nun yedi maçta sıfır çektiği, Van Persie ve Fernandao'nun ise hiç katkı sağlamadığı Fenerbahçe'de hücum bölgesine önemli bir takviye yapılması konuşulmaya başlandı

    Henüz somut bir adım atılmasa da bazı yöneticilerin gönlünden geçen ismin Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love olduğu öğrenildi. Kimi yöneticilerin bu düşüncesine rağmen Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızla ile ilgili girişimde bulunup bulunmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Bu sezon ligde 7 maçta 7 gol atan 33 yaşındaki Love'un Aytemiz Alanyaspor'la 2020 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:17
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