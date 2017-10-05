VAGNER LOVE BOMBASI
4 yabancı golcüsü olmasına rağmen hücumda sorun yaşayan Fenerbahçe, Alanyasporlu Vagner Love'ı transfer etmek istiyor.
Henüz somut bir adım atılmasa da bazı yöneticilerin gönlünden geçen ismin Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love olduğu öğrenildi. Kimi yöneticilerin bu düşüncesine rağmen Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızla ile ilgili girişimde bulunup bulunmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Bu sezon ligde 7 maçta 7 gol atan 33 yaşındaki Love'un Aytemiz Alanyaspor'la 2020 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:17
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
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