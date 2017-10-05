"UMARIM MAHCUP ETMEZLER"

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, yüksek bütçeli bir takım kurduklarını söyledi. Yıldırım “Tüm branşlarda başarılı olalım. Bizi mahcup etmesinler” dedi

SARI-lacivert li kulübün başkanı Aziz Yıldırım, kulüp dergisi için kaleme aldığı yazıda tüm branşlar için güçlü kadrolar oluşturduklarını söyledi. Yıldırım, Fenerbahçe'ye yakışır, kupalar kazanacak kadrolar kurduklarını belirtirken, bunu yaparken büyük emek harcadıklarını da kaydetti. Yıldırım "Bu kadroları oluştururken tek amacımız Fenerbahçelilerin mutluluğuydu. Profesyonel futbol takımımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Büyük bütçelerle, büyük emekler harcanarak ve her türlü şart zorlanarak oluşturulan futbol takımımız, sezona beklediğimiz gibi başlamadı. Ancak umutluyuz. Biz her geçen günün lehimize olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



YILDIRIM, aylık yazısında amatör şubelerde kazanılan başarılarla Türkiye'yi sevindirdiklerini kaydetti.



GULİYEV'E TEBRİK

AZİZ Yıldırım, şampiyon atletleri Ramil Guliyev'i övdü. Yıldırım "Londra'da tarihi bir başarı elde ederek ülkemizin bayrağını göndere çeken Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği tarafından "Avrupa'da ayın atleti" unvanına layık görüldü. Tebrik ediyorum" dedi.