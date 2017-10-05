"UMARIM MAHCUP ETMEZLER"
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, yüksek bütçeli bir takım kurduklarını söyledi. Yıldırım “Tüm branşlarda başarılı olalım. Bizi mahcup etmesinler” dedi
YILDIRIM, aylık yazısında amatör şubelerde kazanılan başarılarla Türkiye'yi sevindirdiklerini kaydetti.
GULİYEV'E TEBRİK
AZİZ Yıldırım, şampiyon atletleri Ramil Guliyev'i övdü. Yıldırım "Londra'da tarihi bir başarı elde ederek ülkemizin bayrağını göndere çeken Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği tarafından "Avrupa'da ayın atleti" unvanına layık görüldü. Tebrik ediyorum" dedi.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:02
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RIDVAN DİLMEN'DEN G.SARAY'A UYARI
Toplam 31
Yorum
KARAKARTAL_23 GS Şampiyon olamaz.Olsada bütçeyi aştı,Şmp ligine BJK gider.Çok heyecanlı oynuyor GS,kurt hoca Ş.G ve kurt oyuncularla BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON...
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ARDA OCAKTA GELİYOR
Toplam 17
Yorum
öğretici en az 5-6 kilo vermezse bu takımda forma giyemez ! atletico madridde disipline edildiği için barçaya transfer oldu ve saldı kendini !
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TUDOR'DAN 5 MAÇA ÖZEL ÖNLEM PLANI
Toplam 18
Yorum
Uyanik!!! Bu maclari oynamadan bu puani bu gazi alabilirmiydin bi dusun bakalim!!
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